Очевидец раскрыл подробности уничтожения китайского аэростата в США

Очевидец заявил, что перед падением китайского аэростата в США на небе летали истребители

В небе над штатами Северная и Южная Каролина в США перед уничтожением китайского аэростата летали истребители. Подробности раскрыл житель прибрежного города Мертл-Бич Джоуи Лопес в беседе с CNN.

По словам очевидца, в небе было около трех или четырех истребителей. После раздался взрыв, и воздушный шар исчез, подчеркнул Лопес. Житель отметил, что был обеспокоен возможностью падения осколков аэростата на город и обрадовался, что военные подождали, пока объект не улетит к океану.

«За последние три года я видел много сумасшедших вещей в Мертл-Бич. Это, безусловно, самое безумное», — заявил Лопес.

Уничтожение аэростата попало на видео. В настоящий момент идет поиск обломков и их извлечение из воды. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что американские военные отслеживали объект в течение нескольких дней. Сначала они решили не сбивать аппарат, поскольку, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, риск того, что сбитый шар повредит кого-нибудь или чью-либо собственность «не стоит того».

