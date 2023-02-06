Стало известно о закрытии еще одного аэропорта Турции после землетрясения

DNA: аэропорт Аданы в Турции прекратил принимать рейсы после второго землетрясения

После двух землетрясений аэропорт Аданы на юго-востоке Турции прекратил работу. О закрытии еще одной авиагавани пишет DNA.

Как стало известно, международный аэропорт Адана перестал принимать рейсы и закрылся до следующего оповещения — авиавласти приняли соответствующее решение после второго мощного землетрясения магнитудой 7,8 в центральной части Турции.

Ранее сообщалось, что два международных аэропорта на юге Турции — Кахраманмараша и Газиантепа — прекратили обслуживание рейсов из-за землетрясения. Помимо прочего, природный катаклизм разрушил единственную полосу в авиагавани в провинции Хатай, которая также закрылась.

Утром 6 февраля в семи регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.