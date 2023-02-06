Жена самого титулованного футболиста мира прокомментировала информацию о разводе

Жена Дани Алвеса опровергла информацию о разводе на фоне обвинений мужа в изнасиловании

Джоана Санс, жена бразильского футболиста Дани Алвеса, прокомментировала информацию о разводе с обвиненным в изнасиловании мужем. Ее слова приводит Marca.

Санс заявила, что не собирается разводиться со спортсменом и опровергла информацию о том, что он не хотел видеть ее в тюрьме. «Я не оставлю его одного в самый худший момент его жизни», — подчеркнула она. Отмечается, что 30-летная модель навестила мужа в тюрьме вместе с другом и личным поваром.

31 января сообщалось, что Санс подала на развод на фоне обвинений мужа в изнасиловании. Уточнялось, что она не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение обдуманно. Женщина подала ходатайство через адвокатов, так как 39-летний спортсмен отказался от встреч с женой в тюрьме.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он запер ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Алвесу грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, а также побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира.