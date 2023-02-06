Стало известно о привилегиях самого титулованного футболиста мира в тюрьме

Marca: футболист Дани Алвес находится отдельно от заключенных с четырьмя охранниками

Посетитель тюрьмы Brians 2, где находится обвиненный в изнасиловании бразилец Дани Алвес, рассказал об условиях содержания футболиста. Об этом сообщает Marca.

Посетитель заявил, что самый титулованный футболист обладает привилегиями в заключении. Он отметил, что Алвес находится отдельно от других заключенных, его охраняют и обслуживают четыре сотрудника. «Он обособлен от остальных, потому что он всемирно известный спортсмен», — подчеркнул мужчина.

2 февраля заключенный Brians 2 заявил, что начальник тюрьмы лично показал футболисту спортивную площадку, однако в остальном особого отношения к нему проявлено не было. Он рассказывал, что спортсмену скучно в заключении.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он запер ее в туалете ночного клуба, там избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, а также побеждал на Олимпийских играх и в молодежном чемпионате мира.