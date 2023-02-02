Названы условия содержания в тюрьме самого титулованного футболиста мира

Заключенный рассказал, что особых условий для футболиста Дани Алвеса в тюрьме нет

Заключенный тюрьмы, где находится бразилец Дани Алвес, рассказал об условиях содержания футболиста. Его слова приводит Marca.

Заключенный заявил, что начальник тюрьмы лично показал 39-летнему футболисту спортивную площадку, однако в остальном особого отношения к нему проявлено не было. «По нему видно, что ему очень скучно. Но он уже играет в футбол, провел матчи с парнями. Тут люди, сидящие за то же преступление», — подчеркнул он.

30 января Алвес признался, что не боится тюремного срока. Он рассказал, что прошел через разные ситуации в жизни, уйдя из дома в 15 лет.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он запер ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Алвесу грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, а также побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира.