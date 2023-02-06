США приготовились оказать помощь Турции после землетрясения

Советник Салливан: Байден поручил оценить варианты помощи США Турции после землетрясения

США готовы оказать помощь Турции после землетрясения, американский президент Джо Байден поручил оценить возможные варианты поддержки. Об этом сообщил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан, его заявление приводится на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о сегодняшнем разрушительном землетрясении в Турции и Сирии. Мы готовы оказать любую необходимую помощь», — подчеркнул чиновник.

Салливан рассказал, что Байден поручил агентству США по международному развитию (USAID) и другим представителям власти оценить варианты реагирования, чтобы помочь пострадавшим. Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации совместно с турецким правительством, добавил советник.

Ранее Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило, что общее число погибших в результате землетрясения в семи провинциях страны составило 76 человек.

Мощный толчок магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше, произошел утром в понедельник, 6 февраля.

Практически сразу власти заявили о многочисленных разрушенных зданиях. Глава МВД страны Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в нескольких регионах.

