Футбольная команда оказалась под завалами из-за землетрясения в Турции
Футбольный клуб «Марасспор» оказался под завалами отеля в Турции. Об этом сообщает издание Aspor.
Турецкая команда находилась в здании, рухнувшем в результате землетрясения. Отмечается, что один из сотрудников клуба был вызволен из-под завалов, а остальных членов «Марасспора» продолжают искать спасатели.
Ранее турецкий борец Таха Акгюль рассказал о смерти двух несовершеннолетних спортсменов под завалами в городе Кахраманмараш. Это произошло в результате разрушения здания, в котором жили атлеты.
В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки также чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре. Число жертв ЧП, согласно последним данным, превысило 1000.