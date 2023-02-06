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17:47, 6 февраля 2023Спорт

Футбольная команда оказалась под завалами из-за землетрясения в Турции

Футбольная команда «Марасспор» оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции

Фото: Сертач Каяр / РИА Новости

Футбольный клуб «Марасспор» оказался под завалами отеля в Турции. Об этом сообщает издание Aspor.

Турецкая команда находилась в здании, рухнувшем в результате землетрясения. Отмечается, что один из сотрудников клуба был вызволен из-под завалов, а остальных членов «Марасспора» продолжают искать спасатели.

Ранее турецкий борец Таха Акгюль рассказал о смерти двух несовершеннолетних спортсменов под завалами в городе Кахраманмараш. Это произошло в результате разрушения здания, в котором жили атлеты.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки также чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре. Число жертв ЧП, согласно последним данным, превысило 1000.

Дарья Коршунова
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