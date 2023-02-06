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17:04, 6 февраля 2023Спорт

В Турции из-за землетрясения погибли два несовершеннолетних борца

Борец Акгюль рассказал о гибели двух несовершеннолетних спортсменов в Кахраманмараше

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Турецкий борец Таха Акгюль рассказал о смерти двух несовершеннолетних спортсменов под завалами в городе Кахраманмараш. Его слова приводит Spor Arena.

Акгюль заявил, что здание, в котором жили борцы «Мараш Беледиеспор», было разрушено. В нем также находились футболисты одной из местных команд. «Начали вытаскивать наших братьев, два борца 14 и 15 лет погибли. От остальных детей вестей нет. Из-под завалов никто не выходит», — отметил он. Борец добавил, что на месте продолжают работать спасатели.

Ранее Anadolu показало первые кадры разрушений Кахраманмараша. На них видна одна из центральных улиц, по обеим сторонам которой находятся развалины жилых домов. В некоторых районах виден дым.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7 балла. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре. Число жертв ЧП, согласно последним данным, превысило 1000.

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Анастасия Борисова
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