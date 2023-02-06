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22:27, 6 февраля 2023Спорт

Кокорин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра

Форвард «Ариса» Кокорин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вновь отметился забитым мячом в матче чемпионата Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард успешно реализовал пенальти в игре против клуба «Докса». Встреча завершилась победой «Ариса» со счетом 2:1.

Для россиянина этот гол стал восьмым в сезоне. Таким образом, он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра. Кокорин делит эту позицию с киприотом Иоаннисом Питтасом из «Аполлона», израильтянином Омри Альтманом из АЕК Ларнака и бразильцем Бруно из «Пафоса». Возглавляет список бразилец Жайро Маседа из «Пафоса», в активе которого 16 забитых мячей.

Ранее Кокорин рассказал, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — поделился игрок.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 31-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

Дарья Коршунова
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