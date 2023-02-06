Захарова показала трясущиеся от землетрясения люстры

Представитель МИД России Захарова показала последствия землетрясений в Ираке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая является частью делегации российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во время его визита в Ирак, опубликовала кадры, на которых можно увидеть последствия землетрясения в Ираке. Видео опубликовано в ее Telegram-канале.

Захарова показала, как люстры в административном здании трясутся из-за подземных толчков. «В Багдаде опять ощущалось землетрясение», — написала представитель МИД.

Днем в центральной части Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки также ощущались в Анкаре. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в результате ЧП погибли 912 человек, 5385 пострадали.