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09:02, 6 февраля 2023Наука и техника

В Польше посчитали доступные для передачи Киеву Abrams

Defence24 заявило, что в США находится 4000 доступных для передачи Киеву танков Abrams

Фото: Omar Marques / Getty Images

Соединенные Штаты выпустили более десяти тысяч танков M1 Abrams, но в исправном состоянии находится около четырех тысяч свободных машин. В публикации польского издания Defence24 назвали число доступных для передачи Киеву танков.

Танки M1 Abrams производят с 1979 года. По разным данным, за это время выпустили от 10 до 12 тысяч машин для иностранных заказчиков и армии США. Танки из американских арсеналов поставляли в Австралию, Ирак, Кувейт, Саудовскую Аравию и Марокко. Считается, что 26 танков потеряли в боевых действиях, а еще четыре — в результате пожара на базе Кэмп Доха.

Также около 2000 танков находятся на вооружении армии США. Кроме того, эти машины остаются в танковых бригадах Национальной гвардии и на складах за пределами Соединенных Штатов. В публикации предположили, что в общей сложности в США может находиться до 4000 тысяч танков в исправном состоянии. Отмечается, что остальные Abrams, которые хранят на складах, являются неисправными машинами.

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Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что танки Abrams и Leopard без поддержки авиации и артиллерии являются мусором.

В январе президент США Джо Байден сообщил, что США отправят на Украину 31 танк Abrams. Также в пакет военной помощи войдут боеприпасы, обучение танкистов и запасные части.

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Даниил Иринин
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