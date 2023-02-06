Тренер Нурмагомедова объяснил поражение Федора Емельяненко в его прощальном бою

Тренер Мендес заявил, что не удивлен поражением Федора Емельяненко в его прощальном бою

Тренер Хавьер Мендес объяснил поражение российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко в его прощальном поединке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Наставник экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова заявил, что не удивлен поражением Емельяненко. «Исходя из того размена, который я увидел, он был немного растревожен и загружен. Да, такое бывает, но здесь он немного перегорел. Я понял, что он в беде, когда он выбросил свой первый удар», — отметил Мендес.

5 февраля Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел соперник россиянина. После поражения Емельяненко огорчился тем, что не смог порадовать болельщиков, и поблагодарил их за поддержку.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко, в его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. Бейдер одержал 31-ю победу при семи поражениях.