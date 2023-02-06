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10:59, 6 февраля 2023Экономика

Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов без личных данных

Президент Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов в обобщенном виде

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий публикацию деклараций сенаторов и депутатов без личных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Совет Федерации законопроект одобрил 1 февраля. Документ предполагает, что публиковаться будет только обобщенная статистическая информация о предоставлении сведений о доходах парламентариев. Член конституционного комитета СФ Александр Башкин заявлял, что речь идет о временной мере, поскольку в условиях санкций нужно, чтобы данные политиков «не попали к врагу».

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в конце января объяснял, что с 1 марта в открытом доступе будет выкладываться лишь информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения. Сведения о доходах и недвижимости парламентариев России и членов их семей публиковать не будут.

В феврале спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила также приостановить на время проведения специальной военной операции действие закона 44-ФЗ о госзакупках. По ее словам, следует дать возможность компаниям и региональным властям быстрее осваивать средства без дополнительных проверок со стороны правоохранителей.

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Платон Щукин
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