США решили не отдавать Китаю обломки сбитого аэростата

Координатор Кирби заявил, что США не собираются возвращать Китаю обломки сбитого аэростата

США не собираются возвращать Китаю обломки сбитого аэростата. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он отметил, что ему неизвестно о подобных намерениях или планах.

«Шар-шпион» появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Некоторое время за ним наблюдали, и американские власти подчеркивали, что это разведывательный аппарат Китая. В МИД КНР, в свою очередь, отмечали, что это аэростат, который по ошибке оказался в небе над США из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Позднее аэростат был сбит американскими ВВС. Обломки, которые, возможно, являются частью аэростата, были замечены на побережье Южной Каролины.

Заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн признал, что инцидент с уничтожением аэростата нанес ущерб стабилизации отношений между двумя странами.