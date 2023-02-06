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20:37, 6 февраля 2023Бывший СССР

Пашинян и Макрон обсудили положение в Нагорном Карабахе

Пашинян и Макрон обсудили по телефону гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили положение в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.

В частности, французский лидер обратил особое внимание на важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора и заверил в готовности Франции способствовать решению этого вопроса.

Кроме того, лидеры обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, а также затронули вопросы защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

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В конце января Пашинян и президент России Владимир Путин также обсудили перекрытие Лачинского коридора. В частности, упоминалась деятельность российской миротворческой миссии в регионе.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Они потребовали прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых непризнанной республики. По утверждениям армянских властей, Баку пытается добиться «исхода армян» из Нагорного Карабаха

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Алина Гончарова
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