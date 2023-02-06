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20:56, 6 февраля 2023Спорт

Эксперт описала лучшую тренировку для похудения

Фитнес-тренер Светлана Минакова заявила, что для похудения можно заниматься менее часа

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Фитнес-инструктор Светлана Минакова описала лучшую тренировку для похудения. Ее слова передает NVL.

«Для начала рекомендуется заниматься всего по два-три раза в неделю не больше часа без учета разминки и растяжки. При этом упражнения важно выполнять с правильной техникой», — заявила специалист. Она отметила, что после каждой тренировки нужно давать организму восстанавливать силы.

Минакова подчеркнула, что помимо упражнений, нужно уделять особое внимание питанию. Эксперт объяснила, что для успешного похудения нужно сделать выбор в пользу правильных и натуральных продуктов, богатых белком, полезными жирами и сложными углеводами.

4 февраля тренер по боксу Федор Колтун назвал способы похудеть с помощью одной зарядки. Колтун рассказал, что тренировку лучше всего начинать с прыжков или бега на месте. Затем лежа нужно выполнить упражнения на растяжку спины. Далее переключиться на приседания, отжимания и выпады. Закончить зарядку тренер посоветовал подтягиванием колен к груди в планке.

Андрей Стрельцов
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