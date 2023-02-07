Рогов сообщил, что в Запорожье рухнул легендарный 700-летний дуб

В городе Запорожье Запорожской области, который в настоящее время находится под контролем украинских властей, рухнул дуб возрастом более 700 лет. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Долгое время он был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины... Все преодолел исполин, но не смог пережить очередную Руину, начавшуюся в 1991 году так называемой "Незалэжностью"», — написал Рогов.

По его словам, ранее дерево неоднократно хотели уничтожить, например в годы Гражданской войны или во время Великой Отечественной войны, однако тогда дубу удавалось остаться нетронутым.

Высота упавшего дуба составляла 36 метров, диаметр ствола — более 6 метров, а диаметр кроны — 43 метра. Как отмечает РИА Новости, в 1990-х годах дерево начало постепенно засыхать и в последние годы живой на нем оставалась всего одна ветка.