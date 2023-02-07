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15:19, 7 февраля 2023Наука и техника

Расстыковку корабля «Прогресс» показали на видео

Космонавт Петелин показал расстыковку и отдаление корабля «Прогресс МС-20»

Расстыковку и отдаление грузового корабля «Прогресс МС-20» от Международной космической станции (МКС) показали на видео. Специальный корреспондент ТАСС, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин продемонстрировал, как экипаж станции контролирует процесс.

На записи видно, что космонавты ведут наблюдение при помощи двух мониторов, которые демонстрируют изображение с разных камер. Одна из них позволяет видеть стыковочный узел МКС и станцию в целом, а вторая — корабль «Прогресс МС-20».

Корабль, на борту которого находятся «мусор» и отработавшее оборудование, покинул станцию утром 7 февраля. Пока «Прогресс МС-20» был пристыкован к МКС, он четыре раза уводил станцию от столкновения с космическим мусором.

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Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что на Байконур отправили две ракеты-носителя «Союз-2.1а». Одна из ракет в мае выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-23».

В январе стало известно, что орбиту МКС подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки пилотируемого корабля «Союз МС-22» и запуска «Союза МС-23». Маневр выполнили при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-20».

Даниил Иринин
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