Физиолог порассуждал о пользе пива для спортсменов

Физиолог рассказал, что с функциями пива для спортсменов справляются изотоники

Персональный тренер и спортивный физиолог Никита Скрипник порассуждал о пользе пива для спортсменов. Специалист высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Есть много "бородатых" стереотипов, например, о пользе пива после тренировки в качестве отличного эликсира, восполняющего потерянные калории и минеральные вещества», — рассказал Скрипник. По его словам, со всеми этими функциями отлично справляются специальные спортивные напитки — изотоники.

Скрипник также призвал не искать в алкоголе помощника в тренировках. По его словам, вред от употребления спиртных напитков многократно превышает пользу при занятиях спортом.

В конце января специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко назвал алкоголь главным продуктом, ухудшающим психическое здоровье человека и снижающим стрессоустойчивость. Регулярное употребление спиртных напитков истощает запасы сертонина, отметил он.