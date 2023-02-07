Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
1:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
2:5
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
4:2
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
4:1
Завершен
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
2:1
Завершен
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
1:5
2-й период
live
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
05:34, 10 февраля 2023Спорт

Физиолог порассуждал о пользе пива для спортсменов

Физиолог рассказал, что с функциями пива для спортсменов справляются изотоники

Фото: Meritt Thomas / Unsplash

Персональный тренер и спортивный физиолог Никита Скрипник порассуждал о пользе пива для спортсменов. Специалист высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Есть много "бородатых" стереотипов, например, о пользе пива после тренировки в качестве отличного эликсира, восполняющего потерянные калории и минеральные вещества», — рассказал Скрипник. По его словам, со всеми этими функциями отлично справляются специальные спортивные напитки — изотоники.

Скрипник также призвал не искать в алкоголе помощника в тренировках. По его словам, вред от употребления спиртных напитков многократно превышает пользу при занятиях спортом.

В конце января специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко назвал алкоголь главным продуктом, ухудшающим психическое здоровье человека и снижающим стрессоустойчивость. Регулярное употребление спиртных напитков истощает запасы сертонина, отметил он.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
После взрыва на «Северном потоке» заметили самолет-разведчик США
В США заявили об устойчивости экономики России перед санкциями
Сомнолог предупредила об опасности сна рядом со смартфоном
Живущая в Турции россиянка раскрыла признаки «отурчанивания» соотечественников
Сценарист «Чебурашки» ответил на обвинения Певцова в чудовищной диверсии
США упростили процесс получения военной помощи для Грузии
Макрон оценил необходимость поставок истребителей Украине
В России предрекли ухудшение обстановки в Прибалтике после расширения НАТО
Парень полюбил смотреть на секс своей девушки с другими мужчинами
Раскрыт смысл «народного» названия Ростокинского акведука в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.