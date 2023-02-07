Космический грузовик «Прогресс» затопили

«Роскосмос»: космический грузовой корабль «Прогресс МС-20» затопили в Тихом океане

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-20», который утром отстыковали от Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает РИА Новости.

Отмечается, что в 11:04 мск двигательная установка «Прогресса МС-20» включилась на торможение. После этого корабль сошел с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. «Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

«Прогресс МС-20», который четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и семь раз корректировал орбиту станции в плановом режиме, отстыковался от МКС в 07:56 мск.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимки ракеты «Союз-2.1а» с изображением монумента «Родина-мать». Пуск ракеты с кораблем «Прогресс МС-22» планируется 9 февраля.

В январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что РКЦ осуществит около 20 пусков ракет-носителей «Союз» в 2023 году.