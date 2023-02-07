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12:31, 7 февраля 2023Наука и техника

Космический грузовик «Прогресс» затопили

«Роскосмос»: космический грузовой корабль «Прогресс МС-20» затопили в Тихом океане

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-20», который утром отстыковали от Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает РИА Новости.

Отмечается, что в 11:04 мск двигательная установка «Прогресса МС-20» включилась на торможение. После этого корабль сошел с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. «Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

«Прогресс МС-20», который четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и семь раз корректировал орбиту станции в плановом режиме, отстыковался от МКС в 07:56 мск.

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В январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что РКЦ осуществит около 20 пусков ракет-носителей «Союз» в 2023 году.

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Даниил Иринин
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