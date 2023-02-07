Владельцы Samsung Galaxy S23 пожаловались на нехватку памяти

SamMobile: в Samsung Galaxy S23 ОС Android может занимать до 60 гигабайт

Пользователи новых смартфонов Samsung рассказали о нехватке памяти. Об этом сообщает издание SamMobile.

Авторы портала обратили внимание на жалобы первых владельцев телефонов серии Samsung Galaxy S23. Потребители заметили, что ОС Android на аппаратах может занимать до 60 гигабайт памяти на накопителе. По словам пользователей, обычно операционная система от Google требует гораздо меньше пространства.

Журналисты выяснили, что размер, который необходим Android для размещения, в разных регионах отличается. Так, для рынка Индии система занимает около 40 гигабайт, тогда как в смартфонах испанской версии ОС необходимо до 60 гигабайт. Для сравнения: на смартфонах серии Galaxy S22 Android занимала не более 30 гигабайт.

Специалисты предположили, что Samsung не использует функцию Android A/B Seamless Updates, которая предполагает бесшовную загрузку обновлений. Также авторы заключили, что, судя по всему, в некоторых регионах — США и Европе — в Android предустановлено несколько приложений от партнеров. По словам журналистов, положительным моментом является тот факт, что все телефоны серии Galaxy S23 имеют минимум 256 гигабайт памяти.

Анонс смартфонов Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra состоялся 1 февраля. Позже стало известно, что корейские флагманы появятся в России по цене от 74 999 рублей.