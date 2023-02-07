В Киеве переименовали связанные с Россией улицы

Власти Киева заявили, что в городе переименовали две улицы, связанные с Россией

В Киеве переименовали две улицы, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщил городской совет столицы Украины на своем сайте.

«В мае текущего года экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Кронштадтскую в перечень городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией. (…) Путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было выбрано новое название этой улицы», — сказано в заявлении властей.

Уточняется, что теперь улица названа в честь Владимира Рыбака, который имел звание героя Украины и являлся депутатом Горловского городского совета. Он погиб в апреле 2014 года. Кроме того, была переименована улица, названная именем русского композитора Александра Глазунова. Ее назвали в честь бойца 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Годзенко с позывным Годзилла. Он погиб 31 марта 2016 года в результате минометного обстрела.

Ранее в украинском городе Житомире захотели переименовать улицы поэта Александра Пушкина, писателей Льва Толстого, Антона Чехова и Михаила Лермонтова, а также космонавта Юрия Гагарина. В январе глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко призвал узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина» в стране. Соответствующий документ был направлен на одобрение в Верховную Раду.