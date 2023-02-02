Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:00, 2 февраля 2023Бывший СССР

На Украине переименуют улицы Гагарина и Толстого

Власти Житомира заявили, что в городе переименуют улицы Гагарина, Толстого и Пушкина

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В украинском городе Житомир намерены переименовать улицы поэта Александра Пушкина, писателей Льва Толстого, Антона Чехова и Михаила Лермонтова, а также космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщили власти на сайте городского совета.

«Планируется переименование нескольких улиц Житомира: Пушкинской, Льва Толстого, Гагарина, Лермонтовской, Чехова», — сказано в заявлении. Согласно сообщению, будет проведено общественное обсуждение в форме электронной консультации, чтобы выбрать варианты новых названий. Власти создали шесть опросников, где предлагаются наименования улиц.

Ранее в январе глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко захотел узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина» в стране. Соответствующий документ был направлен на одобрение в Верховную Раду.

Кроме того, на Украине сносят связанные с Россией памятники, в том числе и связанные с поэтами. Помимо этого, монументы подвергаются нападению вандалов. Так, 31 декабря в киевском парке имени Пушкина вандалы изуродовали памятник поэту. 29 декабря улицу Пушкина захотел переименовать мэр находящегося на западе республики города Луцка Игорь Полищук.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Москве арестован россиянин Пешков по делу о госизмене
Дания захотела отдать Украине немецкие Leopard
В ВШЭ оценили идею моратория на закон о борьбе с коррупцией
Женщина спасла замерзавшего у ее дома пожилого больного и стала частью его семьи
Названы города России с сильно подорожавшими новостройками
Сотрудник московской ледовой арены домогался маленькой девочки во время занятия
Раскрыта оптимальная частота стирки пижамы
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане
Администрация Байдена раскритиковала Apple и Google
Европейский Центробанк поднял базовую ставку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.