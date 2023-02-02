На Украине переименуют улицы Гагарина и Толстого

Власти Житомира заявили, что в городе переименуют улицы Гагарина, Толстого и Пушкина

В украинском городе Житомир намерены переименовать улицы поэта Александра Пушкина, писателей Льва Толстого, Антона Чехова и Михаила Лермонтова, а также космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщили власти на сайте городского совета.

«Планируется переименование нескольких улиц Житомира: Пушкинской, Льва Толстого, Гагарина, Лермонтовской, Чехова», — сказано в заявлении. Согласно сообщению, будет проведено общественное обсуждение в форме электронной консультации, чтобы выбрать варианты новых названий. Власти создали шесть опросников, где предлагаются наименования улиц.

Ранее в январе глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко захотел узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина» в стране. Соответствующий документ был направлен на одобрение в Верховную Раду.

Кроме того, на Украине сносят связанные с Россией памятники, в том числе и связанные с поэтами. Помимо этого, монументы подвергаются нападению вандалов. Так, 31 декабря в киевском парке имени Пушкина вандалы изуродовали памятник поэту. 29 декабря улицу Пушкина захотел переименовать мэр находящегося на западе республики города Луцка Игорь Полищук.