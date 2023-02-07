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19:44, 7 февраля 2023Из жизни

Хозяйка отдала кота в приют из-за слишком ласкового характера

Newsweek: в США отданный в приют из-за слишком ласкового характера кот нашел новых хозяев

Фото: Kate Stone Matheson / Unsplash

В штате Флорида, США, четырехлетний кот по кличке Джерри нашел новых хозяев, после того как был отдан в приют из-за слишком ласкового характера. Об этом сообщает Newsweek.

Сотрудники приюта для бездомных животных рассказали историю Джерри в социальной сети TikTok. «Джерри — милый кот, который любит тереться о людей и любит, когда его гладят. Но его прежнюю хозяйку это слишком раздражало. Джерри любил ее, но она не любила его в ответ, поэтому отдала его в наш приют», — говорит работница приюта Сьюзан Леонти.

Ролик с участием Джерри набрал более восьми миллионов просмотров и растрогал пользователей со всего мира. «Джерри, я так тебя люблю, ты заслуживаешь счастливой жизни. Любой хотел бы иметь такого ласкового кота», — написал один из комментаторов.

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Менее чем через сутки с момента публикации видео в приют поступили десятки заявок от желающих взять кота. Уже на следующий день Джерри обрел нового хозяина. Сотрудники приюта поспешили поделиться радостной новостью в сети. «Я рыдал от злости и грусти после первого видео с Джерри. Теперь я рыдаю от счастья, что его усыновили!» — признался один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Китае верный пес спас хозяина, у которого случился инсульт, и через 12 дней умер от тоски в приюте, не выдержав разлуки с ним. По словам управляющего приютом, многие поступающие к ним собаки погибают из-за стресса после смены обстановки, так как они не могут адаптироваться к новой среде.

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Алиса Удовик
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