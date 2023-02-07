Трамп прокомментировал полет китайского шара над США

Экс-президент Трамп заявил, что при нем над территорией США китайские шары не летали

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в его президентство над территорией страны китайские разведывательные шары не летали. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал очередной дезинформацией сообщения СМИ о том, что в годы его правления аэростаты-шпионы минимум трижды были замечены над территорией Штатов рядом с важными стратегическими объектами.

«Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно!», — подчеркнул экс-президент, комментируя полет китайского шара над территорией США.

Уничтожение аэростата 4 февраля попало на видео. В настоящий момент идет поиск обломков и их извлечение из воды. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что американские военные отслеживали объект в течение нескольких дней. Сначала они решили не сбивать аппарат, поскольку, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, риск того, что сбитый шар повредит кого-нибудь или чью-либо собственность «не стоит того».