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22:25, 7 февраля 2023Мир

Трамп прокомментировал полет китайского шара над США

Экс-президент Трамп заявил, что при нем над территорией США китайские шары не летали
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в его президентство над территорией страны китайские разведывательные шары не летали. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал очередной дезинформацией сообщения СМИ о том, что в годы его правления аэростаты-шпионы минимум трижды были замечены над территорией Штатов рядом с важными стратегическими объектами.

«Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно!», — подчеркнул экс-президент, комментируя полет китайского шара над территорией США.

Уничтожение аэростата 4 февраля попало на видео. В настоящий момент идет поиск обломков и их извлечение из воды. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что американские военные отслеживали объект в течение нескольких дней. Сначала они решили не сбивать аппарат, поскольку, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, риск того, что сбитый шар повредит кого-нибудь или чью-либо собственность «не стоит того».

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Юлия Мискевич
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