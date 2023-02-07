Ощутившие последствия землетрясений в Турции россияне рассказали о событиях

Находящиеся в Турции россияне рассказали о толчках и качке в домах из-за землетрясений

Находящиеся в Турции россияне, которые почувствовали отголоски землетрясения на юго-востоке страны, рассказали о пережитых впечатлениях. Истории очевидцев событий собрали «Известия».

По словам Елены, проживающей в Мерсине — город на юго-восточном побережье, который находится в 100 километрах от эпицентра крупных разрушений, ночью она проснулась от сильной качки дивана. «Ощущение было в два раза сильнее, чем когда качает на верхней полке в плацкарте. Не поняла, что это… В землетрясение не поверила, подумала, что это сильный ветер», — описала она последствия подземных толчков.

Россиянка заметила, что некоторые ее соседи в тот же день загрузили вещи в машину и уехали — многие местные жители решили отправиться к родственникам в горные районы Турции, так как считают, что в течение нескольких дней могут произойти другие землетрясения. Собеседница издания призналась, что покинуть дом она пока не решилась, тем не менее собрала сумку с документами, теплой одеждой и деньгами.

Российские туристы, отдыхающие в курортных городах Турции, рассказали TourDom, что также чувствовали отголоски землетрясений. В Аланье путешественники заметили качание мебели и периодические встряски каждые 20 минут.

«В 4 утра в отеле Voyage Belek ходуном ходила кровать, хотел уже схватить ребенка и бежать на улицу, но где-то в течение минуты все прекратилось», — рассказал россиянин, отдыхающий в Белеке. В Анталье путешественники также ощутили толчки, некоторые поделились опытом участия в эвакуации жителей домов.

Утром 6 февраля в семи регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. Число жертв землетрясения приблизилось к трем тысячам человек.