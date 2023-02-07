Шойгу высказался о военной помощи Запада Украине

Глава Минобороны Шойгу назвал военную помощь Запада Украине беспрецедентной

Военная помощь стран Запада Украине является беспрецедентной. Об этом на профильном селекторном совещании о поставках оружия и техники Киеву высказался глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводятся в официальном Telegram-канале ведомства.

При этом, по словам Шойгу, западная техника успешно уничтожается, в том числе на этапе подвоза.

«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», — заявил он.

Ранее стало известно, что российские войска впервые уничтожили установку NASAMS Вооруженных сил Украины.

Российская делегация в ООН предупреждала, что накачка Украины западным оружием увеличивает риск эскалации и вооруженного столкновения ядерных держав. Члены российской делегации также напомнили, что от переданного Киеву западного оружия в Донбассе каждый день гибнут мирные жители.

