Россия предупредила ООН о последствиях накачки Украины западным оружием

Делегация РФ в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав

Накачка Украины западным оружием увеличивает риск эскалации и вооруженного столкновения ядерных держав. О последствиях военной помощи Киеву со стороны НАТО заявили российские дипломаты при ООН, сообщает РИА Новости.

«Своей углубляющейся вовлеченностью в военную конфронтацию на Украине путем поставок вооружений, подготовки наемников, предоставления разведывательной информации, [Франция, США и Великобритания] создают реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — предупредила делегация России.

Члены российской делегации также напомнили, что от переданного Киеву западного оружия в Донбассе каждый день гибнут мирные жители.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что военные поставки Украине от стран НАТО и союзников создадут условия для заключения мира между Киевом и Москвой. По мнению генсека, от объемов помощи будет зависеть сохранение независимости Украины и поэтому страны Запада будут предпринимать большие усилия для этого.