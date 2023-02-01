Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:27, 1 февраля 2023Мир

Россия предупредила ООН о последствиях накачки Украины западным оружием

Делегация РФ в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Накачка Украины западным оружием увеличивает риск эскалации и вооруженного столкновения ядерных держав. О последствиях военной помощи Киеву со стороны НАТО заявили российские дипломаты при ООН, сообщает РИА Новости.

«Своей углубляющейся вовлеченностью в военную конфронтацию на Украине путем поставок вооружений, подготовки наемников, предоставления разведывательной информации, [Франция, США и Великобритания] создают реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — предупредила делегация России.

Члены российской делегации также напомнили, что от переданного Киеву западного оружия в Донбассе каждый день гибнут мирные жители.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что военные поставки Украине от стран НАТО и союзников создадут условия для заключения мира между Киевом и Москвой. По мнению генсека, от объемов помощи будет зависеть сохранение независимости Украины и поэтому страны Запада будут предпринимать большие усилия для этого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Мошенница притворилась мужчиной и соблазнила девушку ради денег
Зеленский заявил о попытках властей Грузии убить Саакашвили
В ЕС допустили возвращение Великобритании в состав объединения
Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела
США захотели передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB
В наряде Памелы Андерсон увидели отсылку к ее образу в «Спасателях Малибу»
Россиянам предсказали чистый воздух через 1200 лет
В AMD предсказали падение рынка ПК
Популярная российская певица рассказала о дружбе с Малышевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.