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18:32, 1 февраля 2023Мир

Генсек НАТО рассказал о значении военных поставок Украине

Столтенберг заявил, что поставки оружия на Украину создадут условия для заключения мира

Фото: Kim Min-Hee / Reuters

Военные поставки Украине от стран НАТО и союзников создадут условия для заключения мира между Киевом и Москвой. О значении передачи западного оружия и техники рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра», — заявил он. По мнению генсека, от объемов помощи будет зависеть сохранение независимости Украины, и поэтому страны Запада будут предпринимать большие усилия для этого.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу нужно больше друзей из-за растущего сотрудничества Китая и России. При этом он отметил, что сближение Пекина и Москвы представляет угрозу для Азии и Европы.

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Виктория Кондратьева
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