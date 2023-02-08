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11:09, 8 февраля 2023Россия

В России впервые с конца октября выявили более 10 тысяч случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении более 10 тысяч случаев COVID-19 впервые с 20 октября

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В России впервые с 20 октября выявили больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки — 10 389. Об этом в среду, 8 февраля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1393. За этот же период 8104 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 401 443.

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Анастасия Шейкина
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