В России впервые с конца октября выявили более 10 тысяч случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении более 10 тысяч случаев COVID-19 впервые с 20 октября

В России впервые с 20 октября выявили больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки — 10 389. Об этом в среду, 8 февраля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1393. За этот же период 8104 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 401 443.

