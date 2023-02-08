Обрушившийся из-за взрыва газа в пятиэтажке под Тулой подъезд сняли с воздуха

МЧС показало снятые с воздуха кадры обрушившегося из-за взрыва газа подъезда под Тулой

Обрушившийся подъезд пятиэтажки в Ефремове Тульской области, где произошел взрыв газа, сняли с воздуха. Видеозапись публикует МЧС в Telegram-канале.

На кадрах видно, что два верхних этажа одного из подъездов жилого дома почти полностью разрушены, нижние этажи значительно повреждены. Рядом с домом лежат большие обломки от здания, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

В МЧС сообщили о непрекращающемся всю минувшую ночь разборе завалов после взрыва газа. По последним данным, спасатели разобрали половину завалов, в этой работе задействовали 408 человек и 114 единиц техники.

Взрыв газа в жилом доме города Ефремов под Тулой произошел во вторник, 7 февраля. По последним данным, погибли пять человек, пострадали трое, в том числе трехлетний ребенок. Спасатели еще продолжают разбор завалов, там могут находиться люди.

Предварительно, эпицентр взрыва газа находился в квартире на четвертом этаже. Вероятной причиной ЧП названа неисправность газового оборудования. Впоследствии власти сообщили, что выплатят семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей, семьям пострадавших — 500 тысяч рублей.