В Греции выступили против бойкота Олимпийских игр-2024 в случае допуска россиян

В Греции выступили против бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов

В Греции выступили против пропуска Олимпийских игр-2024 в случае допуска российских спортсменов. Об этом сообщает Inside The Games.

«Возможный бойкот Олимпийских игр в первую очередь коснется спортсменов, которые упорно готовятся к осуществлению своей большой мечты», — пояснил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос. Он напомнил, что Греция ни разу не бойкотировала Олимпиаду в современной истории турнира, и добавил, что НОК против любой дискриминации атлетов.

26 января президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Перед этим в Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.