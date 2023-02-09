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15:16, 9 февраля 2023Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о рекордной серии успешных пусков

«Роскосмос» рассказал о проведении 100 успешных пусков подряд с 2018 года

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Запуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22» с Байконура продолжил рекордную серию успешных пусков. Об этом рассказали в госкорпорации «Роскосмос» в Telegram.

«С октября 2018 года по настоящее время проведено сто подряд успешных пусков российских космических ракет-носителей», — говорится в сообщении.

За это время было проведено 82 пуска ракет семейства «Союз», 11 пусков ракет-носителей «Протон-М», четыре пуска «Ангары» и три — ракет «Рокот». Отмечается, что 46 пусков выполнили с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и Куру во Французской Гвиане.

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В ноябре 2022 года российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поставили рекорд по выходам в открытый космос за год.

В мае 2021 года старт ракеты «Союз 2.1б» стал 59-м подряд успешным пуском. В результате Россия установила рекорд по количеству безаварийных пусков. Прошлый рекорд был установлен в начале 90-х годов, когда с февраля 1992 года по март 1993-го было совершено 59 таких пусков подряд.

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Даниил Иринин
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