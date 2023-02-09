Производитель Rothmans и Lucky Strike раскрыл сроки продажи российского бизнеса

British American Tobacco сообщил о планах завершить продажу бизнеса в РФ к концу 2023 года

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, British American Tobacco, владеющий брендами Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, раскрыл сроки продажи российского бизнеса. Согласно сообщению пресс-службы компании, передачу активов в РФ и Белоруссии планируется завершить к концу 2023 года.

В 2022 году выручка British American Tobacco выросла на 2,3 процента. В 2023 году ожидается рост на 3-5 процентов — как объяснил производитель, прогноз мог бы быть оптимистичнее, если бы продажа российского и белорусского бизнеса не затянулась.

Компания объявила о намерении покинуть отечественный рынок в марте 2022 года. Решение она объяснила тем, что «в текущих условиях владение бизнесом в России нецелесообразно». В июле компания оценила убытки из-за ухода из страны в 957 миллионов фунтов (1,2 миллиарда долларов).

Российский табачный рынок уже покинул британский производитель Imperial Brands (бренды «Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine), который полностью избавился от бизнеса в стране. От поставок в Россию также отказался немецкий производитель Chapman, о чем стало известно 12 сентября.