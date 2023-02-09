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09:42, 9 февраля 2023Россия

Обломки сбитого в приграничном российском регионе беспилотника ВСУ упали на дом

Обломки сбитого в Брянском районе беспилотника ВСУ упали на строящийся дом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обломки сбитого в Брянском районе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на строящийся дом. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

«Обломки БПЛА упали на строящийся дом. Оперативными службами проведены все необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — заявил губернатор, добавив, что после оценки разрушений специальной комиссией домовладельцу возместят ущерб.

Ранее Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили вторую за сутки атаку ВСУ по территории Брянской области. Перед этим, в ночь на 9 февраля, Украина нанесла удар по Стародубскому району, результате чего средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ. Мирные жители не пострадали.

1 февраля Богомаз заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Брянская область подверглась 272 обстрелам ВСУ. При этом погибли 4 человека, еще 22 были ранены.

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Варвара Родикова
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