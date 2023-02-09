В России выросло количество финансовых мошенников

ЦБ: в 2022 году число финансовых пирамид в России выросло в 2,3 раза по сравнению с 2021-м

В 2022 году число мошеннических организаций в России выросло на 85 процентов, обнаружил Банк России. Об этом регулятор сообщает на своем сайте.

Количество таких компаний достигло почти пяти тысяч — из них две тысячи финансовых пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи черных кредиторов (в 1,4 и 1,8 раза больше соответственно). Практически все организации обнаруживали жертв мошенничества в интернете.

За год Центробанк (ЦБ) возбудил более 100 уголовных дел в отношении злоумышленников, а также поспособствовал блокировке почти девяти тысяч сайтов и страниц в социальных сетях, используемых мошенниками. В схемах обмана организации, как правило, принимали платежи в криптовалютах, использовали иностранные платежные сервисы. Также выманить деньги нелегальным способом злоумышленникам удавалось при помощи экономических игр.

В общей сложности в прошлом году россияне потеряли от вложений в финансовые пирамиды около пяти-шести миллиардов рублей, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. В среднем граждане отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей.

В настоящее время правительство и ЦБ по поручению президента страны Владимира Путина изучают вопрос выплат компенсаций жертвам мошенников и прорабатывают соответствующий механизм. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 июля текущего года. Ранее ЦБ также предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать похищенные средства.