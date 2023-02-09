Оценены потери россиян от мошенников и финансовых пирамид

Директор департамента ЦБ: россияне отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей в 2022 году

Россияне в среднем отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей в 2022 году, такую оценку дал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Потери от вложений в финансовые пирамиды составили около пяти-шести миллиардов рублей, отметил он. При этом общие потери россиян от деятельности нелегалов и пирамид снизились на 30-35 процентов по сравнению с 2021 годом, добавил Лях. «Мы не даем мошенническим проектам "превращаться в паровозы, пока они еще чайники», — сказал директор департамента, цитируя анекдот.

В среднем на время от выявления нелегала до публикации информации на сайте уходит 5-5,5 дней, отметил он. Ранее ЦБ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать похищенные средства.

Новые правила будут действовать только в том случае, если перевод был выполнен на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных Банка России.