Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:13, 9 февраля 2023Экономика

Оценены потери россиян от мошенников и финансовых пирамид

Директор департамента ЦБ: россияне отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей в 2022 году

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россияне в среднем отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей в 2022 году, такую оценку дал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Потери от вложений в финансовые пирамиды составили около пяти-шести миллиардов рублей, отметил он. При этом общие потери россиян от деятельности нелегалов и пирамид снизились на 30-35 процентов по сравнению с 2021 годом, добавил Лях. «Мы не даем мошенническим проектам "превращаться в паровозы, пока они еще чайники», — сказал директор департамента, цитируя анекдот.

В среднем на время от выявления нелегала до публикации информации на сайте уходит 5-5,5 дней, отметил он. Ранее ЦБ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать похищенные средства.

Новые правила будут действовать только в том случае, если перевод был выполнен на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных Банка России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Польша назвала поражение России смыслом своего существования
В Одессе начали искать призывников в спортзалах
Власти озвучили основную версию взрыва в пятиэтажке в Новосибирске
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение
Выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске
В МОК рассказали о решении по медалям командного турнира фигуристов на ОИ-2022
Туристы нашли альтернативу склонам Сочи
Оценены потери россиян от мошенников и финансовых пирамид
Киркорова сравнили с Аллегровой на новом видео после пластики лица
Гросси предложил новые идеи по защитной зоне на ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.