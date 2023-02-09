Еще один международный депозитарий отказался от расчетов в рублях

Европейский депозитарий Clearstream отказался принимать рубли в качестве расчетной валюты

Международная финансовая система Clearstream отказалась использовать российские рубли в качестве расчетной валюты — запрет действует с 6 февраля. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Теперь клиентам системы необходимо перевести средства со счетов в банк-корреспондент или конвертировать валюту для снятия остатков.

8 февраля об аналогичном решении заявил еще один депозитарий — Euroclear. 8 февраля он прекратил принимать российскую валюту на любые рублевые счета, открытые на его имя. В тот же день остатки российской валюты на счетах были принудительно переведены в евро.

В марте 2022 года международные депозитарии заблокировали средства российских инвесторов (дивиденды, купонные выплаты и погашения по ценным бумагам) в Национальном расчетном депозитарии (НРД) из-за введения в отношении него санкций Евросоюза. НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе.

В конце декабря 2022 года Минфин Люксембурга, где базируется Clearstream, разрешил разблокировать часть замороженных активов российских инвесторов. 22 декабря об аналогичном решении сообщила Бельгия — фактически это означает разблокировку других активов НРД, замороженных в системе Euroclear, которая находится в юрисдикции Бельгии.

НРД приступил к разблокировке 30 декабря. Процедура, которая позволит вывести бумаги и деньги из Clearstream, касается в основном бумаг российских и зарубежных холдингов, которые торгуются на Московской бирже (среди них — акции «Яндекса», TCS Group, VK, «Русагро», Etalon Group, MD Medical Group, Globaltrans Investment, О'КЕЙ).

