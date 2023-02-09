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22:29, 9 февраля 2023Спорт

Роналду впервые оформил покер за «Аль-Наср»

Футболист Криштиану Роналду впервые оформил покер в официальном матче за «Аль-Наср»

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые оформил покер в составе «Аль-Насра» в официальном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло во встрече 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором команда 37-летнего футболиста играла против «Аль-Вехды». Первый мяч капитан «Аль-Насра» забил на 21-й минуте, затем отличился на 40-й и 51-й минутах. Окончательный счет во встрече форвард установил на 61-й минуте.

В последний раз нападающий оформлял покер 10 сентября 2019 года. Тогда Роналду в составе сборной Португалии отличился в матче против Литвы (5:1).

Дебютный мяч в составе «Аль-Насра» Роналду забил в прошлом туре в матче против «Аль-Фатеха».

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Зарплата футболиста в клубе с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает форварда самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Анастасия Борисова
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