Гашек оценил удаление чешским игроком НХЛ фото с Овечкиным

Доминик Гашек заявил, что игроку НХЛ Пастрняку нужно объяснить удаление фото с Овечкиным

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил удаление чешским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Давидом Пастрняком фотографии с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Его слова приводит Expres.cz.

«Хорошо, что он его удалил. Но было бы хорошо, если бы он написал что-то еще об этом», — заявил Гашек. Он посчитал, что Пастрняку нужно объяснить свой поступок, не вдаваясь в подробности, так как это оценят чешские болельщики.

Овечкин и Пастрняк сделали совместный снимок во время Матча звезд НХЛ, который проходил 3 и 4 февраля. Чех получил негативную реакцию от подписчиков, после чего удалил фото.

5 февраля Гашек раскритиковал участие россиян в Матче всех звезд НХЛ. Спортсмен отказался считать матч праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.