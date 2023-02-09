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19:45, 9 февраля 2023Спорт

Гашек оценил удаление чешским игроком НХЛ фото с Овечкиным

Доминик Гашек заявил, что игроку НХЛ Пастрняку нужно объяснить удаление фото с Овечкиным
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил удаление чешским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Давидом Пастрняком фотографии с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Его слова приводит Expres.cz.

«Хорошо, что он его удалил. Но было бы хорошо, если бы он написал что-то еще об этом», — заявил Гашек. Он посчитал, что Пастрняку нужно объяснить свой поступок, не вдаваясь в подробности, так как это оценят чешские болельщики.

Овечкин и Пастрняк сделали совместный снимок во время Матча звезд НХЛ, который проходил 3 и 4 февраля. Чех получил негативную реакцию от подписчиков, после чего удалил фото.

5 февраля Гашек раскритиковал участие россиян в Матче всех звезд НХЛ. Спортсмен отказался считать матч праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.

Анастасия Борисова
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