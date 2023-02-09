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06:30, 9 февраля 2023Спорт

В Чехии выразили желание видеть российских хоккеистов на чемпионате мира-2024

Глава Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик выразил желание видеть россиян на ЧМ-2024
Алоиз Гадамчик

Алоиз Гадамчик. Фото: Petr Josek Snr / Reuters

Глава Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик выразил желание видеть сборную России на чемпионате мира 2024 года. Его слова приводит Sport.cz.

«Они были моим любимым соперником, я чаще всего обыгрывал русских», — сказал функционер. Он добавил, что матчи с россиянами всегда были захватывающими, и назвал сборную качественной командой.

При этом Гадамчик заявил, что не нельзя ставить спорт выше ситуации на Украине. «Я знаю, что российские спортсмены не виноваты, но они часть страны. Пока не кончится спецоперация вернуть россиян на международные соревнования нельзя», — пояснил он.

6 января президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что судьба российской команды будет рассмотрена на конгрессе IIHF в конце мая, который пройдет в Финляндии. Также он подчеркнул, что будет рассматриваться вопрос участия всех сборных России и Белоруссии в турнирах сезона-2023/2024.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

Андрей Стрельцов
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