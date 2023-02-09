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08:53, 9 февраля 2023Россия

В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв «Северных потоков»

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет призвал выставить счет США за подрыв «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Москве необходимо выставить счет США за подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет заявил, что команде американского президента Джо Байдена, причастной к подрывам газопроводов, следует ответить за «организацию акта международного терроризма».

«США должен быть выставлен нанесенный ущерб. Ремонт газопроводов должен вестись за счет США, власти которых пошли на это тяжкое преступление, от которого пострадали, прежде всего, их, так называемые, союзники в лице Германии», — призвал он.

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Парламентарий также порекомендовал изучить возможность ареста счетов и активов причастных к диверсии на газопроводах. По его мнению, следует провести международное расследование для того, чтобы обсудить нецивилизованные террористические методы, используемые США для продвижения своей экономики.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на «Северные потоки». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах. Херш также рассказал, что в Белом доме и ЦРУ не признают причастность к организации диверсии на газопроводах.

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Марина Совина
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