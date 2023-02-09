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12:00, 9 февраля 2023Силовые структуры

Раскрыты детали КТО на Ставрополье с предотвращением теракта

НАК: в ходе КТО на Ставрополье уничтожены 4 боевика, готовившие теракт на железной дороге
Начало событий в новости На Ставрополье террористы подорвали СВУ в ходе боестолкновения с силовиками

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Во время проведения контртеррористической операции (КТО) на Ставрополье российские спецслужбы уничтожили четверых боевиков, готовивших теракт на железной дороге. Об этом РИА Новости сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Террористы связаны с украинским военизированным националистическим формированием. Они планировали совершить диверсию на железнодорожной станции. В ходе боестолкновения на хуторе Петровский их нейтрализовали российские силовики. Там найдены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства. Одно из них террористы подорвали при сопротивлении.

Ранее 9 февраля стало известно, что в Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта. Жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы. Среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов потерь нет. Сотрудники спецслужб заблокировали бандитов в доме и предложили им сложить оружие. В ответ они открыли огонь и были нейтрализованы.

8 февраля режим КТО был введен сотрудниками регионального управления ФСБ в границах хутора Петровский. Сейчас режим снят.

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Любовь Ширижик
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