Раскрыты детали КТО на Ставрополье с предотвращением теракта

НАК: в ходе КТО на Ставрополье уничтожены 4 боевика, готовившие теракт на железной дороге

На Ставрополье террористы подорвали СВУ в ходе боестолкновения с силовиками

Начало событий в новости На Ставрополье террористы подорвали СВУ в ходе боестолкновения с силовиками

Во время проведения контртеррористической операции (КТО) на Ставрополье российские спецслужбы уничтожили четверых боевиков, готовивших теракт на железной дороге. Об этом РИА Новости сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Террористы связаны с украинским военизированным националистическим формированием. Они планировали совершить диверсию на железнодорожной станции. В ходе боестолкновения на хуторе Петровский их нейтрализовали российские силовики. Там найдены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства. Одно из них террористы подорвали при сопротивлении.

Ранее 9 февраля стало известно, что в Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта. Жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы. Среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов потерь нет. Сотрудники спецслужб заблокировали бандитов в доме и предложили им сложить оружие. В ответ они открыли огонь и были нейтрализованы.

8 февраля режим КТО был введен сотрудниками регионального управления ФСБ в границах хутора Петровский. Сейчас режим снят.