На Ставрополье террористы подорвали СВУ в ходе боестолкновения с силовиками

В Ставропольском крае бандиты во время боестолкновения с силовиками подорвали СВУ

В Ставропольском крае бандиты во время боестолкновения с силовиками подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Антитеррористического комитета России.

«В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта. Злоумышленники хотели совершить теракт на одной из железнодорожных станций. Жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы. Среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов потерь нет. Сотрудники спецслужб заблокировали бандитов в доме и предложили им сложить оружие. В ответ они открыли огонь и были нейтрализованы.

8 февраля режим КТО был введен сотрудниками регионального управления ФСБ в границах хутора Петровский. Сейчас режим снят.