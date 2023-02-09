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17:15, 9 февраля 2023Мир

В МИД заявили о превращении Швеции и Финляндии в прифронтовые страны

Замглавы МИД России Грушко заявил о превращении Швеции и Финляндии в прифронтовые страны

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Швеция и Финляндия на сегодняшний день превращаются в прифронтовые страны, политика которых будут определять США и НАТО. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, его цитирует РИА Новости.

«Фактически две эти страны превращаются в прифронтовые страны, в которых политику в сфере военного строительства будут определять не в Хельсинки и Стокгольме , а в Брюсселе и Вашингтоне», — сказал он.

По словам Грушко, ответом на вступление Финляндии и Швеции в альянс будет создание российской армией карельского корпуса. «Это реальность, которая создана не нами, а рукотворная реальность, которая создана Западом», — заключил дипломат.

Ранее в Швеции назвали желаемые сроки вступления в НАТО. По словам министра иностранных дел страны Тобиаса Биллстрема, страна надеется присоединиться к альянсу до его июльского саммита.

В июле 2022 года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

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Глеб Бажуткин
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