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15:03, 9 февраля 2023Спорт

Макрон высказался о сроках принятия решения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Президент Франции Макрон подтвердил, что решение по участию россиян в Играх примут летом

Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил сроки принятия решения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

«Решение ожидается летом и будет зависеть от обстоятельств и развития событий в конфликте», — рассказал глава государства, которое примет Игры-2024. Он отметил, что уже принятые решения Международного олимпийского комитета (МОК) не затрагивают период Олимпиады.

8 февраля официальный представитель правительства Франции Оливье Веран объявил, что решение по допуску россиян на Олимпиаду в Париже ожидается летом. Он добавил, что при этом власти продолжат исполнять международные санкции в отношении России.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах будет только у тех спортсменов, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Андрей Стрельцов
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