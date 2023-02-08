Озвучены сроки принятия решения о допуске россиян на Олимпийские игры-2024

Власти Франции заявили, что решение по участию россиян на Олимпиаде-2024 примут летом

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран озвучил сроки принятия решения о допуске россиян на Олимпийские игры-2024. Его слова передает Le Figaro.

«Никакого официального решения совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) еще вынесено не было. В связи с этим решение должно быть принято летом», — заявил Веран. Он добавил, что при этом власти Франции продолжат исполнять международные санкции в отношении России.

26 января мэр Парижа Анн Идальго поддержала участие россиян в турнире в нейтральном статусе. «Я думаю, что это время для спортсменов и их не должны лишать возможности соревноваться», — подчеркнула она. Однако 7 февраля Идальго отказалась от своих слов и выступила против этой идеи.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.