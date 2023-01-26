Мэр Парижа высказалась об участии России в Олимпиаде-2024 на условиях МОК

Мэр Парижа Идальго заявила, что Россия должна выступить на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась об участии российских спортсменов в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года, которую примет французская столица. Ее слова приводит RMC Sport.

«Я думаю, что это время для спортсменов, и их не должны лишать возможности соревноваться», — заявила Идальго. При этом она подчеркнула, что российские атлеты должны выступать на условиях Международного олимпийского комитета (МОК), а именно в нейтральном статусе.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила. В Олимпийском комитете России восприняли инициативу как попытку сделать шаг в сторону спортсменов.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа.