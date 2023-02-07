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15:17, 7 февраля 2023Спорт

Поддержавшая допуск россиян к Олимпиаде-2024 мэр Парижа отказалась от своих слов

Поддержавшая допуск россиян к Олимпиаде-2024 мэр Парижа Идальго отказалась от своих слов

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Мэр Парижа Анн Идальго, ранее поддержавшая допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года , отказалась от своих слов. Ее высказывание приводит KFGO со ссылкой на эфир радиостанции France Info.

«Решать будет Международный олимпийский комитет (МОК). Я против. Я не поддерживаю вариант с нейтральным флагом», — заявила Идальго.

26 января Идальго поддержала участие россиян в турнире в нейтральном статусе. «Я думаю, что это время для спортсменов, и их не должны лишать возможности соревноваться», — подчеркнула она.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Андрей Стрельцов
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