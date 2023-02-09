Зеленский и Шольц перепутали трибуны на встрече в Париже

Президент Зеленский и канцлер Шольц перепутали трибуны на встрече с Макроном в Париже

Видео: @DavidMelgarejo_

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц перепутали трибуны на встрече со французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже. Отрывок из видеозаписи опубликовал корреспондент TV3 в Twitter.

На кадрах видно, как немецкий политик встает напротив украинского флага, а Зеленский — перед национальными символами ФРГ и Европейского союза (ЕС).

Макрон жестом предложил им поменяться местами, после чего украинский лидер под смех аудитории указал на флаг своей страны со словами «это наш».

Вечером 8 февраля Зеленский прилетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцем. Украинский президент прибыл из Лондона, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Канцлер Германии заверил украинского лидера в долгосрочной поддержке и обещал осуществлять ее столько времени, сколько будет необходимо.

Макрон призвал провести мирную конференцию для урегулирования конфликта на Украине. «Мы готовы решительно поддерживать Украину до конца, до победы и до восстановления ее законных прав», — подчеркнул он.